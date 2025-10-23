Federal Bank loan fraud: &nbsp;ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 27 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರನನ್ನು ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದ.

ಕೊಚ್ಚ(ಅ.23) : ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರ ಶಿರಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂನನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂನ ಬೋವಲ್‌ಗಿರಿಯಿಂದ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಂಡ ಬಂಧಿಸಿದೆ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಈ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನದೇ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಶಿರಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಈ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಕಲಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದೇ ಇವರ ವಂಚನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರುವವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಕಲಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ, ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿ, ಫೋಟೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಂಚಕನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬನದ್ದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆವೈಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇರುವ ವಂಚಕನೇ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.

500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಶಕ್ಕೆ:

500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಈತನಿಂದ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಂಡ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಂ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಂಡ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಶಿರಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. 

ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಸಿಜೆಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಶಿರಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈತನನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈತನ ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.