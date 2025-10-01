Bilaspur Engineer Ends Life After Girlfriend Files Rpe Case: ನೋಯ್ಡಾದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಗೆಳತಿಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ್ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಯುವಕನ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ: ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿ ಯುವಕ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ರೈಲಿನ ಮುಂದೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮ೧ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಮೂಲದ ಗೌರವ್ ಸವಾನಿ (29) ಆತ್ಮ೧ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗೆಳತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಮಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಗೌರವ್ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ. ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ, ಉಸಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೈಲಿನ ಮುಂದೆ ಹಾರಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವಕ. ಮೃತ ಯುವಕ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆತ್ಮ೧ಹತ್ಯೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಗೌರವ್ ವೈವಾಹಿಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ 29 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೈಹಿಡಿದು ಮರಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ, ಅದೇ ಮಹಿಳೆ ಗೌರವ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: I Love you America: ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿ- ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದನು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವನು ರೈಲಿನ ಮುಂದೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.