Husband Posts Wife Mother in Law as Call Girls ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪತಿಯೊಬ್ಬ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದು 'ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅ
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.17): ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಪಿ ಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 28 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ, ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆಯ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇವರು ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ಹಲವಾರು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಪತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ತನ್ನ ಪತಿ ತನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಿಗರೇಟಿನಿಂದ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆತನ ಕುಡಿತದ ಚಟ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಆತನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಹೇಳಿದ ಆತ, ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ನಕಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ
ಅಪರಿಚಿತರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವನ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ಅವಳು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ತಾಯಿ ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.