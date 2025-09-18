bengaluru RTO Challan Scam ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಒ ಚಲನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ವಂಚಕರು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 64 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ₹5.8 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ (ಆರ್ಟಿಒ) ಯಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿಕೃತ ನೋಟಿಸ್ ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಲಿಂಕ್ (APK ಫೈಲ್) ಅನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹5,81,500 ಹಣ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು.
ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ರವಿಕುಮಾರ್ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ (FIR) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 318 (ವಂಚನೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವಂಚಕರು SMS, WhatsApp, ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ APK (Android Package Kit) ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಜನರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು:
- ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ APK ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರದು.
- ಅನಗತ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಾರದು.
- ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಶಂಕಾಸ್ಪದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಳಿಸಬೇಕು.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬುಧವಾರ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ರೈತನಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ 57 ವರ್ಷದ ರೈತನೊಬ್ಬ, ಆರ್ಟಿಒ ಚಲನ್ ಹೆಸರಿನ ನಕಲಿ ಎಪಿಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ, ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ 5.2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಹಂತ 1 ರ ವಿಟ್ಟಸಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಮರ್ ನಾರಾಯಣ ಜಿ ಎಂಬ ರೈತನಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ಆರ್ಟಿಒ ಇ-ಚಲನ್” ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಲಿಂಕ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅಮರ್ ಕುತೂಹಲದಿಂದಲೇ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಕರೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗತೊಡಗಿದವು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅಮರ್, ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅದೇ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಲ್ಲೇ, ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 39,393 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ದೋಚಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಖಾತೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಸೈಬರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು.
ಈ ನಡುವೆ, ಕಳ್ಳರು ಅಮರ್ ಅವರ ಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ – ಕುಟುಂಬದವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ – ನಕಲಿ “ಆರ್ಟಿಒ ಚಲನ್ ಲಿಂಕ್”ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇತರರೂ ಬಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗಳ ನಡುವೆ, ಕಳ್ಳರು ಅಮರ್ ಅವರ ಇತರ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ ಒಟ್ಟು 5.2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ಒಟ್ಟು 13 ವಿಭಿನ್ನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮರ್ ತಕ್ಷಣ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 50,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ವಹಿವಾಟನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ಅಮರ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 318 (ವಂಚನೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್, SMS, ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ APK ಫೈಲ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅಥವಾ ಆತಂಕದಿಂದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ APK ಫೈಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.