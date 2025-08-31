ಕಾಲಿಕಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಜಾರ್ ಟ್ರಿವಾಂಡ್ರಮ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿಕಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಜಾರ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಟ್ರಿವಾಂಡ್ರಮ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಸಿಲ್ ಥಂಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 186 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಹದಿನೆಂಟು ಓವರ್ಗಳು ಮುಗಿದಾಗ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 115 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 71 ರನ್ಗಳು ಬಂದವು. ಇದರಲ್ಲಿ 69 ರನ್ಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ಗಳು ಬಂದವು. ಮೋನು ಕೃಷ್ಣ (೦) ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭ ದೊರಕಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ರತೀಶ್ ಪವನ್ (7), ರೋಹನ್ ಕುನ್ನುಮ್ಮಲ್ (11), ಅಖಿಲ್ ಸ್ಕರಿಯಾ (6), ಸುರೇಶ್ ಸಚಿನ್ (8) ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 76 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅಜಿನಾಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾದರು. ಅಜಿನಾಸ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಫಲ್ (2) ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಪ್ರವೀಣ್ 40 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಬಾಸಿಲ್ ಅವರ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 31 ರನ್ಗಳು ಬಂದವು.
ಹೀಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಓವರು:
ಕೇರಳ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್:
ಕೇರಳ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ತೃಶೂರ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 172 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆನಂದ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್. ಶ್ರೀಹರಿ ಎಸ್ ನಾಯರ್, ಕೆ ಎಂ ಆಸಿಫ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿತು. ವಿನೂಪ್ ಮನೋಹರನ್ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸ್ಯಾಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25) ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅವರು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸೋಲು. ನಿನ್ನೆ ಟ್ರಿವಾಂಡ್ರಮ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (+0.617) ಮುಂದಿದೆ. ಟೈಟಾನ್ಸ್ನ ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಂ ಸೈಲರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇತರ ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಡಿರುವ ಸೈಲರ್ಸ್ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂರು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸೋಲು. ಅಲಪ್ಪುಜಾ ರಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.