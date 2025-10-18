ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ 500ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ 3 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಪರ್ತ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗರೂ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬಳಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತವರಿನಾಚೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವಾಗ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳವರೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು, ಅವರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಇತಿಹಾಸ
ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 273 ಏಕದಿನ, 59 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 67 ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 499 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಇಳಿದಾಗ, ಅದು ಅವರ 500ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಬಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ 500 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.
ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ ಭಾರತೀಯರು
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್: 664 ಪಂದ್ಯಗಳು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: 550 ಪಂದ್ಯಗಳು
ಎಂ ಎಸ್ ಧೋನಿ: 535 ಪಂದ್ಯಗಳು
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್: 504 ಪಂದ್ಯಗಳು
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: 499 ಪಂದ್ಯಗಳು
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕಗಳ ಕಿಂಗ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 273 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 48.77 ಸರಾಸರಿ, 92.80 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 11,168 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 32 ಶತಕ ಮತ್ತು 58 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ರೋಹಿತ್ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 3 ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, 264 ರನ್ಗಳ ಏಕದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ಡೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 1,045 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 344 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ.