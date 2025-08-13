ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುರ್ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಬದಲಾವಣೆ. ಹಲವು ನಗರಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.13): ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 11 ಜನರ ಸಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇದು ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಕಸಿದು, ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಬದಲಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಥಳ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಆತಿಥೇಯ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಗುವಾಹಟಿ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ನಗರವೂ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಫಲ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಕೆಎಸ್ಸಿಎಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿತು. ಮೂಲ ಕಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರವನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರ್ಯಾಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೈದಾನವೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಿರುವನಂತಪುರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆತಿಥೇಯ ವಿವಾದವೇಕೆ?
ಜೂನ್ 4 ರ ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಠಿಣ ನೀತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜಯದ ಆಚರಣೆಯು ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಇು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 11 ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಜನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು.
ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಭಾರತ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಎರಡು ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.