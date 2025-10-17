Kantara Chapter 1 box office collection: ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌, ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಚಿತ್ರ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪುಷ್ಪ 2’ &nbsp;ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲೇ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ₹500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಪುಷ್ಪ 2'ಗಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ!

ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು?

ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1234.1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1742.1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೊಯಿಮೊಯ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ₹500 ಕೋಟಿ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿತ್ರವು ಅದರ ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ತನ್ನ ಬಜೆಟ್‌ನ 348.42 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ 125 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 681 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ ಶೇ. 544.8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ!

ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದರ ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆದಾಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಲಾಭದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2022ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವೇ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.