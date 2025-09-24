ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೂ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ..!
ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಆಗಬಹುದು!
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿಲ್ಲವೇ? ಹೌದಾದರೆ, ಎಚ್ಚರ! ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಈಗ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ (Dormant) ಆಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳು ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ತಪ್ಪಿಹೋಗಬಹುದು.
ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆ ಎಂದರೇನು?
ನೀವು 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ, ವಿತ್ಡ್ರಾ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಾಗಿನ್ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (inactive) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 24 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಖಾತೆ ಬಳಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು?
ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆಯು ಕೇವಲ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆಟೋ-ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಗಳು ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಬಳ, ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ತಪ್ಪಿಹೋಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು DEAF (Depositor Education and Awareness Fund) ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.
ಖಾತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಲಿಖಿತ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಸರಿಯಾದ ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿ.
ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQ)
1. ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
2. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
3. ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿಯಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ, ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎಫ್ಡಿ, ಆರ್ಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
4. ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದೇ?
ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
5. ಖಾತೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?
ಹೌದು, ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು DEAF ನಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.
6. ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆಯು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಟೋ-ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಏನೇ ಆದರೂ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಂತೂ ಪರಿಹಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೇ ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು, 'ಕನ್ನಡ.ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ನ್ಯೂಸ್.ಕಾಮ್' ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.. ಚಿಂತೆಗೆ ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ!