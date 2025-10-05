World's largest gold mines: ವಿಶ್ವದ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೀಲಿಕೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹತ್ತು ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶ್ವದ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೀಲಿಕೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹತ್ತು ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಭೂರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋಡಿದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ!
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದುಬೈಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ! ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಹುದು!

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶ ಚೀನಾ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 370 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯು 455 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಚೀನಾವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಶಾಂಡೊಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಿಜಿನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, 225 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹ 2,235 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳು

1. ಚೀನಾ 370 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್

2. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 310 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್

3. ರಷ್ಯಾ 310 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್

4. ಕೆನಡಾ 200 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್

5. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 170 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್

6. ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ 130 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್

7. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ 120 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್

8. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 110 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್

9. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್

10. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ 100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್