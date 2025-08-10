2019-20 ಸರಣಿ-IX ಮತ್ತು 2020-21 ಸರಣಿ-V ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯ. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹10,070 ದರದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) 2019-20 ಸರಣಿ-IX ಹಾಗೂ 2020-21 ಸರಣಿ-V ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಗಳ (SGB) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹10,070 ದರದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು (Early Redemption) ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು, ವಿತರಣೆಯ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಇಕಾನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಕಂತು SGB 2023-24 ಸರಣಿ-IV — ಫೆಬ್ರವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು
SGB 2019-20 ಸರಣಿ-IX
ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹4,070 ದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಕಾಲಿಕ ಮರುಪಾವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹6,000 ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು 147% ವಾಪಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2.5% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಲ್ಲ.
SGB 2020-21 ಸರಣಿ-V
ಆಗಸ್ಟ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹5,334 ದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು, ಅಂದಾಜು 89% ವಾಪಸಾತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹4,736 ಲಾಭ, ಬಡ್ಡಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿಗಲಿದೆ
ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ, ಬಾಂಡ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.5% ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೂಲಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಬಡ್ಡಿ ಕಂತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮರುಪಾವತಿ ಬೆಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಆರ್ಬಿಐ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮರುಪಾವತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IBJA) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 999 ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಧರಿಸಿ, ಮರುಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಮೂರು ವಹಿವಾಟು ದಿನಗಳ (ಆಗಸ್ಟ್ 6, 7, 8) ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ
- ನಿಮ್ಮ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಟ್ರಾಂಚೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರ್ಹತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ನೆನಪಿಡಿ: ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಗಿರವಿ ಇಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ.
ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.