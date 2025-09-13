ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್ಬಿಐ) ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ (ಎಸ್ಜಿಬಿ) 2019-20 ಸರಣಿ-X ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 156% ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವು ಸುಮಾರು 2.56 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.
Sovereign Gold Bond Delivers 156% Return: ₹4,260 to ₹10,905 in 5 Years – Beats FD: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸುದ್ದಿ! ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್ಬಿಐ) ಇಂದು ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ (ಎಸ್ಜಿಬಿ) 2019-20 ಸರಣಿ-ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 156% ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಲ್ಲಿ ₹4,260ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಯೂನಿಟ್ ಈಗ ₹10,905ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ (ಎಫ್ಡಿ) ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವು ಸುಮಾರು 2.56 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ – ಇದು ಎಫ್ಡಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ 7% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು. ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 11, 2020ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ 5ನೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮುಕ್ತಾಯ (ಪ್ರೀಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್)ಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2025ರಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆಯ ಸರಾಸರಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ 8 ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 2.5% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಎಸ್ಜಿಬಿ vs ಎಫ್ಡಿ: ಲಾಭದ ಹೋಲಿಕೆ: ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಲ್ಲಿ ₹4,260 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ಗಮನಿಸಿ: ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಸ್ಜಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಸ್ಜಿಬಿಗೆ 2.5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿ ಬಡ್ಡೀಗಳು 6-7%ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ಸುಮಾರು 6.5-7.5% (ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಂತಹ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ, ಎಸ್ಬಿಐ). ಆದರೂ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಎಸ್ಜಿಬಿ 156% ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಎಫ್ಡಿಯಿಂತ 3-4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು!
ಹೇಗೆ ಇಂತಹ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?
ಎಸ್ಜಿಬಿಗಳು ಭೌತಿಕ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಒತ್ತು – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿದವು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ತಜ್ಞರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಎಫ್ಡಿಗಳು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎಸ್ಜಿಬಿಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ನಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿವಾರ್ಡ್. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ 20% CAGR ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಎಫ್ಡಿಯಿಂತ ಉತ್ತಮ.ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗೊಳಿಸಿ – ಇದೇ ಲಾಭದ ರಹಸ್ಯ!