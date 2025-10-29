RBI Repatriates 64 Tonnes of Gold in H1 FY ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶೇ. 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.29): ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಂತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 65 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ, ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಾಲಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಕುರಿತ ಆರ್ಬಿಐನ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಮಾರು 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಶೇ. 13.92 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 11.70 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಆರ್ಬಿಐ 880 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 576 ಟನ್ಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶೇಕಡಾ 38 ಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ರಷ್ಯಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬುಲಿಯನ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೇಲಿನ ದೇಶೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಮಾರು 280 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಮೀಸಲು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ "ಬಹಳ ಪರಿಗಣಿತ ನಿರ್ಧಾರ" ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಬಿಐ
ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತನ್ನ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವು USD 702.3 ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, 11 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದನ್ನು ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ಇದೆ.