Ola Shakti BESS Launched Price Starts at ₹29,999 Booking Specs & Features ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮೀರಿ, 'ಓಲಾ ಶಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಹೊಸ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (BESS) ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.16): ಭವಿಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (BESS) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಶೇಖರಣಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಓಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮನೆ, ತೋಟ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ರಟಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅನಾವರಣವು ಭಾರತದ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ BESS ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಓಲಾದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಉದ್ಯಮ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಓಲಾದ ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5 GWh BESS ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ - ಇದು ಅದರ ವಾಹನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
"ಓಲಾ ಶಕ್ತಿಯು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದರ್ಜೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ, 98% ವರೆಗಿನ ಉದ್ಯಮ-ಪ್ರಮುಖ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ "ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೀಡ್-ಆಸಿಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಓಲಾ ಶಕ್ತಿ ತ್ವರಿತ 0 ಎಂಎಸ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 120V–290V ನ ವಿಶಾಲ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು, ನೀರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ IP67-ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
"ಭಾರತವು ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಓಲಾ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಂಧನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಓಲಾ ಶಕ್ತಿ ಆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 4680 ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಓಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭವಿಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಓಲಾ ಶಕ್ತಿ?
ಓಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ 4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ BESS ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಓಲಾ ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್-ದರ್ಜೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಶಕ್ತಿ ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್, ರಿಮೋಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ (OTA) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ರಿಯಲ್ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಓಲಾ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆ
ಓಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
1kW / 1.5kWh – ರೂ 29,999
1kW / 3kWh – ರೂ 55,999
3kW / 5.2kWh – ರೂ 1,19,999
6kW / 9.1kWh – ರೂ 1,59,999
ಓಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬಲ್ಲದು, ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು 1.5 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಓಲಾ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, ಗುರುವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು, 999 ರೂ. ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಓಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು. ವಿತರಣೆಗಳು 2026 ರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.