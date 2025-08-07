ಒಬೆರಾಯ್ ಗ್ರೂಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಗೋವಾ, ಗಿರ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಗ್ರೂಪ್ನ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 25 ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.7): ಒಬೆರಾಯ್ ಗ್ರೂಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬುಧವಾರ ತನ್ನ 75 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಒಬೆರಾಯ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇಐಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ನಗರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಘೋಷಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಬೆರಾಯ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಫೋರ್ಟ್ ಅಗೌಡಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಎರಡು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
"ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗಮನದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅತಿಥಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಬೆರಾಯ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಸೇವಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು" ಎಂದು ಒಬೆರಾಯ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಜುನ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬೆರಾಯ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು 240 ಕೀಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗಿರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಳಿಯ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 20 ಕೀಗಳು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 220 ಕೀಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ 320 ಕೀಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 150 ಕೀಗಳು ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಫೋರ್ಟ್ ಅಗುವಾಡಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 170 ಕೀಗಳು ಸೇರಿವೆ.
"ಗ್ರಾಹಕರ ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ದಿ ಒಬೆರಾಯ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಿಇಒ ವಿಕ್ರಮ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿರಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಿರಂತರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಒಬೆರಾಯ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳು ಇಐಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ 25 ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಐಷಾರಾಮಿ ದೋಣಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಇಐಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ದಹಬೆಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ನೈಲ್ ಕ್ರೂಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ದಿ ಒಬೆರಾಯ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 16 ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಂಡನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 18 ಒಬೆರಾಯ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ 2,033 ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಐಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಖಜುರಾಹೊದ ಒಬೆರಾಯ್ ರಾಜ್ಗಢ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಬೆರಾಯ್ ನೈಲ್ ದಹಾಬೆಯಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.