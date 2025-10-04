Navratri Sales Soar 10-Year High Driven by GST Cuts ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದಶಕದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.4): ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನವರಾತ್ರಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಜೆನ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಆಧ್ಯವಾಗಿದೆ.ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಾರುಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿವೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಾರುತಿ
ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನವರಾತ್ರಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 150,000 ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 85,000 ವಾಹನಗಳು ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಇದು 200,000 ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 1.65 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದಾಖಲೆಯ 30,000 ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಇದು 35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
XUV700 ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ SUV ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈನಲ್ಲಿ, ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ವೆನ್ಯೂಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 72 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್, ಪಂಚ್, ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಟಿಯಾಗೊ ಮಾದರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್: ಹೈಯರ್, ಎಲ್ಜಿ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ವಿನ್ನ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗವು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಎರಡಂಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವು. ಹೈಯರ್ನ ಮಾರಾಟವು 85% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ 85 ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 100 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ 65 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿಗಳ 300–350 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು.
ಎಲ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ "ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ"ಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 20–25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಿವಿಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾರಾಟದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎರಡಂಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ನೋಟ
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಶೇ. 25 ರಿಂದ ಶೇ. 100 ರವರೆಗಿನ ಮಾರಾಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಓಣಂ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭಾರತದ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟದ ಶೇಕಡಾ 40–45 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ದಾಖಲೆಯ ನವರಾತ್ರಿ ಬೇಡಿಕೆಯು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ಭಾವನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.