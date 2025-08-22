ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 1.72 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ₹176 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.22): ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1.72 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ₹176 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಈ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪೂರ್ವ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಇಪಿಐಪಿ ವಲಯ, ಹಂತ 2 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಸೆಂಡಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ, ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 92,098 ಚದರ ಅಡಿ ಮತ್ತು 80,395 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಪಿಐಪಿ ವಲಯವು ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಐಟಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮೂಲದ ಇಂಧನ ದೈತ್ಯ ಎಕ್ಸಾನ್ಮೊಬಿಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.31 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ₹2.60 ಕೋಟಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ 1 (ಮಹಡಿಗಳು 4,5,6,7, 8) ಮತ್ತು ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ 2 (ಮಹಡಿಗಳು 1, 2,4,5,6,7) ನಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಐಟಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿಯಲ್ಲಿ 8.7 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಜಾಗದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿತು, ವಾರ್ಷಿಕ ₹90 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಇದಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಬಾಗ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯೋಟೋ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2020 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 24, 2024 ರವರೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗೂಗಲ್ ಐಟಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸುಮಧುರ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನಂತಹ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಬಲವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಧುರ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವರ್ಕ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.