ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿ ಒಳಗಿದ್ದರೂ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ನಾಳೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ನನ್ನ ಆದಾಯ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪು.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.14) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಯ ತರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಲವರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದಾಯ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯೊಳಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯೊಳಗಿದ್ದರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಹೊಸ ರಿಜಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ, ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ
ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961ರ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 8 ಫೆನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಕೆಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ, ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ ಇದ್ದರೆ ಐಟಿಆರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು
ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿ. ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ (ಟಿಡಿಎಸ್) ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್(ಟಿಸಿಎಸ್) 25,000 ರೂಪಾಯಿ (ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ) ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಇರಬಗುದು. ನೀವು ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದರೂ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಉದ್ಯಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಿದ್ದರೂ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೊಫೆಶನಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದರೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದರೂ ಐಟಿಆರ್ ಕಡ್ಡಾಯ
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ 2.5 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಡ್ಡಾವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ದಂಡ
ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ 8 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೂದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ.