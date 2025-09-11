₹18,000 Crore Share Buyback Infosys Approves ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹1,800 ರಂತೆ ₹18,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಇದು 10 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿಯ 2.41% ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.11): ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿ (ಸ್ಟಾಕ್ ಟಿಕ್ಕರ್) ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹1,800 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹18,000 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $2.25 ಬಿಲಿಯನ್ USD) ಗೆ ತನ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮರುಖರೀದಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮರುಖರೀದಿಯು 10 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿಸಿದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಸುಮಾರು 2.41% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಫರ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ, ಘೋಷಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ , ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ
₹1,800 ಮರುಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2025 ಜೂನ್ 30 ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿತ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮರುಖರೀದಿ ಗಾತ್ರವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಪಾವತಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಮೀಸಲುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 25% ಮೀರಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನಿಯಮ.
ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರುಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಆಫರ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮರುಖರೀದಿಯಾಗಲಿದೆ.
24, 500 ಕೋಟಿ ಹಣ ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್
ಜೂನ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ₹24,500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮರುಖರೀದಿ ಸಮಯವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
ಮರುಖರೀದಿಯ ಗಾತ್ರ ₹10,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹14,000 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಮರುಖರೀದಿ ಬೆಲೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.18 ರಿಂದ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಷೇರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.7 ಅಥವಾ ₹100 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಷೇರು ₹1,532 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.