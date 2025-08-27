PL5 ಮತ್ತು PL6 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 87% ಮತ್ತು 85% ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.27): ಐಟಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ತನ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 80% ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬೋನಸ್ (Average Performance Bonus) ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರಾಸರಿ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಯು 80% ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು PL4 ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತ (OS) ರೇಟಿಂಗ್ 89% ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (ME) ಪೂರೈಸಿದವರಿಗೆ 80% ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
PL5 ಮತ್ತು PL6 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 87% ಮತ್ತು 85% ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 50% ರಿಂದ 70% ರವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 60% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 70% ಪಡೆದಿದ್ದರು.
Q1 ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 7.5% ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 42,279 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. Q1 ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೋಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ FY26 ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು 1% ರಿಂದ 3% ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು 0% ರಿಂದ 3% ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಏನಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪೇ ಬೋನಸ್: ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬೋನಸ್ ಎನ್ನುವುದು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ನೀಡುವ ಬೋನಸ್ ಅಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪೇ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿ 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ 80 ಸಾವಿರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.ಅದನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿರುವ ರೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
ಬುಧವಾರ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಡ್ಜ್ ವರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫಿನಾಕಲ್, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫಿನಾಕಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಾದ ಯುನಿಟಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಯುಎಫ್ಎಸ್) ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.
"ಈ ಸಹಯೋಗವು ಯುಎಫ್ಎಸ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಚುರುಕುತನ, ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುಎಫ್ಎಸ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ-ಚಾಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬಿಎಸ್ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.