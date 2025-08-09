ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ₹50,000, ಅರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ₹25,000 ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ₹10,000 ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.9): 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ತೆರೆಯಲಾಗುವ ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ (MAMB) ₹50,000 ಆಗಲಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 10 ಸಾವಿರ MAMB ಇತ್ತು. ಅದೀಗ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ. ಅರೆ ನಗರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ₹5,000 ರಿಂದ ₹25,000 ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ, ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ₹5,000 ರಿಂದ ₹10,000 ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ MAMB ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರ ನಂತರ ತೆರೆಯಲಾದ ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಮರುಬಳಕೆ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಠೇವಣಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ₹150 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ₹1 ಲಕ್ಷದ ಸಂಚಿತ ಮಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಮಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ₹1,000 ಗೆ ₹3.5 ಅಥವಾ ₹150 - ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಗದು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ₹25,000 ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ರಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ₹150 ಮತ್ತು ₹1 ಲಕ್ಷ ಉಚಿತ ಸಂಚಿತ ಮಾಸಿಕ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ₹1,000ಕ್ಕೆ 3.5 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ₹150, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ₹25,000 ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ (ಸಂಜೆ 4:30 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00 ರವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಠೇವಣಿಗಳು, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಗಳು ₹10,000 ಮೀರಿದರೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಬಹು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ₹50 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ಮುಂಬೈ, ನವದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲದ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ₹23 ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಲ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ಅಲ್ಲದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ₹8.5 ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಯು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಲ್ಲದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.