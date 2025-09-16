Ramesh Prabhu Gameskraft ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಎಫ್ಒ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭು ಅವರು ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.16): ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು 'ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ' ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರಿಯಲ್-ಮನಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಭಾರೀ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ (ಎಫ್ & ಒ) ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಭು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜೂಜಾಟದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ 250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಭು ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇತರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಡೀ ವಂಚನೆಗೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಸೂತ್ರಧಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ನಗರದ ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಭು ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (ಎಫ್ಐಆರ್) ಇದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರೋಪಗಳೇನು?
ಪ್ರಭು ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 270.43 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ (BNS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ FIR ಬಹು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ (ಸೆಕ್ಷನ್ 303 BNS / 378 IPC), ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ (ಸೆಕ್ಷನ್ 316 BNS / 405 IPC), ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಮರೆಮಾಚುವುದು (ಸೆಕ್ಷನ್ 323 BNS / 424 IPC), ಫೋರ್ಜರಿ (ಸೆಕ್ಷನ್ 335 ಮತ್ತು 336 BNS / 463 ಮತ್ತು 464 IPC), ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಸುಳ್ಳು (ಸೆಕ್ಷನ್ 344 BNS / 477A IPC) ಸೇರಿವೆ.
ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪರಿಶೀಲನೆ
ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಭು ಅವರ ಈಮೇಲ್ ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿಯು ವಿವರವಾದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು, ಇದು FY20 ಮತ್ತು FY25 ರ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 231.39 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ 211.53 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು 'ಹೂಡಿಕೆಗಳು' ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ 250.57 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 19.86 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು 'ಹೂಡಿಕೆಗಳು' ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 2025 ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ತನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 270.43 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಅವರು ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಅದು ಅವರ ಏಕೈಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ 'ಹೂಡಿಕೆ' ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಭು ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನಕಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ದ ಪ್ರಭು
ಪ್ರಭು ಅವರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಕಲಿ, ಖಾತೆಗಳ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಟಿಐ ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಗುಂಪಿನ ಸಿಎಫ್ಒ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ವಹಿವಾಟಿನ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ 47 ವರ್ಷದ ಪ್ರಭು 2018 ರಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಫ್ಒ ಆಗಿ ಸೇರಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ತ್ರೀ ವೀಲ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದರು, ಇದು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹಣಕಾಸು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್-ಮನಿ ಆಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಿಯಲ್-ಮನಿ ಗೇಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ಹೊಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.2017 ರಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಸಂಸತ್ತು ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ರಮ್ಮಿಕಲ್ಚರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ರಮ್ಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋಕರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಕೆಟ್ 52 ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸವಾಲು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು FY25 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 706 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು FY24 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 947 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ. 270.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಚಾರಗಳು ಸೇರಿವೆ.FY25 ರಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆದಾಯವು ಶೇ. 13.9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 4,009 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, FY24 ರಲ್ಲಿ ಇದು 3,521 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.