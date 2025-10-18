ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2,400 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 1,32,400 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?.
ನವದೆಹಲಿ, (ಅ.18): ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ದೆಹಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಸಂಘದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 99.9 ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶನಿವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 2,400 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,32,400 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಇದೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 3,200 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ 1,34,800 ರೂ. ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 99.5 ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ 2,400 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,31,800 ರೂ.ಗೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 1,34,200 ರೂ. ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ:
ಈ ಇಳಿಕೆಯು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಈ ಏರಿಳಿತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.