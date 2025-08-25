ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು RBI ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.25): ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
"ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 6.1.2025 ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ CI ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಲ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು."ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲದಾತರು ತಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸಾಲದಾತರು ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿವಿಧ ಇತರ ಒಳಹರಿವು/ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಒಳಹರಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಏನಿದು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್
CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದರೆ 300 ರಿಂದ 900 ರವರೆಗಿನ ಮೂರು-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ "ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆ"ಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CIBIL) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಚಿನ್ನ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳಂತಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ, ಹಿಂದಿನ ಮರುಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸ, ವಿಳಂಬವಾದ ಮರುಪಾವತಿಗಳು, ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ಸಾಲಗಳು, ಪುನರ್ರಚನೆ, ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ₹100 ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 2006 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿಐಸಿ ₹100 ಮೀರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, "ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ" ಕುರಿತು 1.9.2016 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಮೂಲಕ, ಸಿಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಚಿತ ಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರತಿ ಸಿಐಸಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದರು.