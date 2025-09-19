BMRCL Pillar Ads ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐದು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಪಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.19): ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇರಳೆ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ರೇಖೆಗಳ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಲೈನ್ಗಳ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ರಿಯಾಯಿತಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು
ಐದು ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಶುಲ್ಕ 65 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಇರುವ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಎಷ್ಟು?
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಐದು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು 4,956 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.7 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ 1,216 ಪಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 95,000 ಚದರ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ 962 ಪಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹಳದಿ ಲೈನ್ ಇನ್ನೂ 48,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ ಎತ್ತರದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 42,000 ಚದರ ಅಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.2 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಬಯೋಕಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹುಸ್ಕೂರ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಕಾನ್ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಡುವಿನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ವಿಷಯದ ಕಲೆಯೊಂದಿಗೆ 43 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಪರಂಪರೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಮಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ BMRCL ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
2018 ರ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ
ನಗರದ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ನಂತರ ಪಿಲ್ಲರ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೆಟ್ರೋ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜಾಹೀರಾತು ಉಪ-ಕಾನೂನುಗಳು, 2024 ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ನಿಯಮಗಳು ಜಾಹೀರಾತು ಗಾತ್ರಗಳು, ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಯರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೆಟ್ರೋ ರಚನೆಗಳು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ನಿಯಮಿತ ಜಾಹೀರಾತು ವಲಯಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಂಬಾಕು, ಮದ್ಯ, ಅಶ್ಲೀಲತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜಾಹೀರಾತು ಉಪನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ, ಟೆಂಪರ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವು ಮೆಟ್ರೋ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಶುಲ್ಕೇತರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ
"ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಸೌಂದರ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.ಮೆಟ್ರೋ ತನ್ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಹಣಗಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ರೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶುಲ್ಕೇತರ ಆದಾಯದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು BMRCL ನ ಶುಲ್ಕೇತರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.