ಜಪಾನಿನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ಸುಜುಕಿ ಮುಂದಿನ 5-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 70,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಆ.26): ಜಪಾನಿನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಸುಜುಕಿ ಮುಂದಿನ 5-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 70,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೋಶಿಹಿರೊ ಸುಜುಕಿ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಗ್ರೀನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಇಂಗಾಲದ ತಟಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್, ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಎಥೆನಾಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹು-ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸುಜುಕಿಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇವಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ BEV ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಗುಜರಾತ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಜುಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತೋಷಿಬಾ ಡೆನ್ಸೊ ಸುಜುಕಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಪಾನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೆಮಿ-ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಭಾಗಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ," ಎಂದು ಸುಜುಕಿ ಹೇಳಿದರು.