today september 24th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ: ಆದಾಯದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕಾನೂನು ವಿವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇಂದು ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವಿರುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲ್ಲ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವಿನ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು.mಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಒತ್ತಡವು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಹಠಾತ್ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯುವಕರು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ತುಲಾ: ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ, ಅವರ ತಪ್ಪು ಸಲಹೆಯು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಧನು: ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ದಿನ ಇಂದು. ನಿಮ್ಮ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಕರ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಇದ್ದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ.
ಮೀನ: ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.