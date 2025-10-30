today october 30th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ.
ಮೇಷ:
ಇಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಮಾರಿತನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ವೃಷಭ:
ದಿನದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಕೂಡ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಡಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ:
ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕನಸುಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಇತರ ಜನರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ:
ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯು ಇನ್ನೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಗುವಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ:
ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಯೋಜನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಬರಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ದೂರವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸುಳ್ಳು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ಧನು:
ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಟೀಕೆಗಳು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ವರ್ತಮಾನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ:
ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಹಠಾತ್ ಭೇಟಿ ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೂ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಪಿತೂರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಂಭ:
ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮನೆ-ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಶಾಂತಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.