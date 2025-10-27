today october 27th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ.
ಮೇಷ:
ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ
ವೃಷಭ:
ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ:
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇಂದು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮನೋಭಾವವು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ:
ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿತನದಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ:
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ:
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವಿರಬಹುದು. ಬಿಸಿ-ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರವು ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು.
ಧನು:
ಧನಾತ್ಮಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಕರ:
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈಗ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು.
ಕುಂಭ:
ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.