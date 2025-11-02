today November 2nd horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೋಪದ ಬದಲು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಆಪ್ತರ ಆಗಮನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಚರ್ಚಿಸ ಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ. ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ . ಬರುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ ಇರಬಹುದು.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರುಕು ಮೂಡಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲಾಗುವುದು. ಹೊಸದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ . ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಐಟಂಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ . ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಹೃದಯದ ಬದಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಉದ್ರೇಕವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯುವಕರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ . ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಜಟಿಲಗೊಂಡರೆ ಅದರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ದಿನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ . ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ . ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.