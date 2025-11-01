today November 1st horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ.
ಮೇಷ:
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮಯವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ:
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ:
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಇಂದು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷತೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಮದುವೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮುಂತಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಗತ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕನ್ಯಾ:
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಏನಾದರೂ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮಲಬದ್ಧತೆ, ವಾಯು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ:
ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಮಯ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ಅಗೌರವದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ ಮುಂತಾದ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಧನು :
ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಯುವ ವರ್ಗದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಂಬಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಂದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು.
ಮಕರ:
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿ ಇಂದು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ನಿರಾಳವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ:
ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ:
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತವೆ.