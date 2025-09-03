ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಗಮನ ತಪ್ಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಹೋಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ವೃಷಭ: ಇಂದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಮಧುರವಾದ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದು. ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ. ಸದಸ್ಯರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಬಹುದು. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇರಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಶುಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಅದು ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಅತ್ತೆ-ಮಾವನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಂಭ: ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಸ ಆಕಾರ ನೀಡಲು ಕೆಲವು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಣೇಶ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಮಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ.