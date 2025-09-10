ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ನೀವು ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ: ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ನೀವು ವಿಮುಖರಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಫೋನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾತನಾಡದೆ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ತಪ್ಪು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆ-ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ . ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಸೂಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಜನರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಧನು : ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ: ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಜಗಳ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅದು ವಿವಾದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಬೇಡಿ.
ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಯ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಮೀನ: ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯ ನೀಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಡಿ. ವಾಹನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.