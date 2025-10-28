Numerology 4 Rahu Number 4 Quality And Defect ರಾಹು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವ 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4 ಮತ್ತು 4ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಜನಿಸಿದವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಮತ್ತು 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂತಹ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಅನ್ನು ರಾಹು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ಬಹಳ ಯೋಜಿಸುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಹುವಿನ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕರು. 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕರು. ಇದಲ್ಲದೆ, 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಜಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಹು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ.
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ
ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಜನರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಇರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಮತ್ತು 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು, ಅಂದರೆ ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೇತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವವರು 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವವರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವವರು 2 ಅಥವಾ 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವವರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಖ್ಯೆ. 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವವರು ತುಂಟ ಜನರನ್ನು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶನಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.