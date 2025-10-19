ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಗಣೇಶ-ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ-ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ. ಈ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಮಾಸ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಇಡೀ ದೇಶವು ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವರು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ರಾಮನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳಿದನು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರು ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ
ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಕಲಶದ ಮೇಲೆ ತಿಲಕ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಂತರ, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ನಂತರ, ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಂತರ, ಎರಡೂ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಅಭಿಶೇಷ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತಿಲಕ ಹಚ್ಚಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ನಂತರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನವಿರುವವರಿಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ತಿಥಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೆಚ್ಚಿದರೆ, ಅವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ
ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ, ಅಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ದೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಂಗೋಲಿ: ರಂಗೋಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಟಾಕಿಗಳು : ಪಟಾಕಿಗಳು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ : ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಗಣೇಶ: ವಿನಾಯಕ ಅಥವಾ ಗಣೇಶನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾನೆ.