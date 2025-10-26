budh gochar 2025 on october 27 these are luckiest zodiac signs ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧ
ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:35 ಕ್ಕೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ (ಬುಧ ಗೋಚರ) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮ ನೀಡುವವನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನ ಈ ನಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಬೋಧನೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟವು ಈಡೇರಬಹುದು. ನೀವು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.