ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಜನರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಮಿಥುನ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಅದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮಾತನಾಡದೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಕುಟುಂಬ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ: ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೃಢ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಮೊಂಡುತನವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಕೆಲವು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಜನರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಮೀನ: ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮನ್ವಯ ಇರುತ್ತದೆ.