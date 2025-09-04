ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ, ಹೊಸ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಕುಟುಂಬದ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಸೆ.4): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹೊಸ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಕುಟುಂಬ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ (WLF) ಎಂಬ ಹೊಸ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಕುಟುಂಬದ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು "ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಎಮೆರಿಟಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಟ್ರಂಪ್ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು 1933 ರ ನಂತರದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂಕ ದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ರ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 2,400 ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಮುರ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಸ್ಡಿಎಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೇವೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಈ ವಾದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ನಿಂದ ಜುಲೈವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI) ಶೇ.0.2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಶೇ.3.4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.2.9 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ (WLF) ಎಂಬ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸ್ಟೇಬಲ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಎರಿಕ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಜರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. WLF ನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ "ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ" ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ಕಾಯಿನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.