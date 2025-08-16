ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪುಟಿನ್ರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ B-2 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬಾಂಬರ್ಗಳು ಮತ್ತು F-22 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಲ್ಮೆನ್ಡಾರ್ಫ್-ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ತಮ್ಮ ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದಾಗ B-2 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬಾಂಬರ್ಗಳು ಮತ್ತು F-22 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ B2 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ವಿಮಾನ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಂಬರ್ ವಿಮಾನದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಪುಟಿನ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸ್ವಾಗತದ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುಟಿನ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 12:35ಕ್ಕೆ ಪುಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ರ 'ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್' ವಿಮಾನ ಪುಟಿನ್ರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮೊದಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೈಕುಲುಕಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಮೊದಲು ಕೈಚಾಚಿದರು, ನಂತರ ಪುಟಿನ್. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿ ಕಾರಿನತ್ತ ಹೋದರು.
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಂತರು. ಈ ವೇಳೆ ಪುಟಿನ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಆಕಾಶ ನೋಡಿದರು, ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂದೆ ಹೋದರು. ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಮ್ಮ ಲಿಮೋಸಿನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ 'ದಿ ಬೀಸ್ಟ್' ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಪುಟಿನ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಹೋದರು. ಇಬ್ಬರ ದೇಹಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಾಯಕ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ.
F22 ಮತ್ತು B2 ಬಾಂಬರ್ಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯ
ಯುಎಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯ B2 ಬಾಂಬರ್ಗಳು ಪ್ರಬಲವಾದವು. 30,000 ಪೌಂಡ್ ಬಂಕರ್-ಬಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲವು. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ. 1989ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಶತ್ರು ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ನಾರ್ತ್ರಾಪ್ ಗ್ರುಮ್ಮನ್ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ B2 ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ, ರಾಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ B2 ವಿಮಾನಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.
B-2 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬಾಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಬಲ್ಲವು. ಶತ್ರುಗಳ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. B-2 ಶತ್ರುಗಳ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲದು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಆಕಾರದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ 0.001 ಚದರ ಮೀಟರ್ ರಾಡಾರ್ ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಯಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ರಾಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ B-2 ಶತ್ರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲದು. ಒಂದೇ ಸಮನೆ 6,000 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹಾರಬಲ್ಲದು. ಭಾರವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲದು.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ 30,000 ಪೌಂಡ್ನ ಬಂಕರ್-ಬಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು. B-2ಯಿಂದ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋರ್ಡೊದ ಭೂಗರ್ಭ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಂಕರ್-ಬಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ತೂರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಿವು. ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಶಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಈ GPS ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.