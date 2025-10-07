ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೊಬೆಲ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮೆರಿ ಇ ಬ್ರುನ್ಕೋವ್, ಫ್ರೆಡ್ ರಾಮ್ಸ್ಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಶಿಮೋನ್ ಸಕಾಗುಚಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ
ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ : ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೊಬೆಲ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮೆರಿ ಇ ಬ್ರುನ್ಕೋವ್, ಫ್ರೆಡ್ ರಾಮ್ಸ್ಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಶಿಮೋನ್ ಸಕಾಗುಚಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತನ್ನದೇ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ (peripheral immune tolerance) ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಮೂವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಮಹತ್ವ:
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮಾನವ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಳಹು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಮೂವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರತಿಕಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಅಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ರೋಗಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಲೆ ಕೆಂಪೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂವರೂ ಸುಮಾರು 10.35 ಕೋಟಿ ರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.