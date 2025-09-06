ಗಾಜಾದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 21 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಾಜಾ: ಗಾಜಾದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಭಾರೀ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 21 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಹಮಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಈ ದಾಳಿಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಮಾಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಹಮಾಸ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ವಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಅಲ್-ಮವಾಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದಾಳಿಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಗಾಜಾ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮಾನವೀಯ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಗರ ಕೇಂದ್ರದ ಆಕ್ರಮಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾನವೀಯ ವಲಯಗಳಿಗೆ ದಾಳಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.

