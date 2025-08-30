ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ವದಂತಿಯ ಹುಟ್ಟು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕು ಎಂದಿಗೂ ಸುದ್ದಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವದಂತಿಯೇ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ “ಟ್ರಂಪ್ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬ ಪದ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ
ವದಂತಿಯ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು USA ಟುಡೇ ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಗಾಯಗಳು (bruises) ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು, “ಟ್ರಂಪ್ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದರೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿವೆ. ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಸೀನ್ ಬಾರ್ಬೆಲ್ಲಾ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಗಾಯವು ಅತಿಯಾದ ಕೈಕುಲುಕುವಿಕೆ (handshakes) ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಬಳಕೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಷ್ಟೇ. ಆಳವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
X ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ವದಂತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, “ಟ್ರಂಪ್ ಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತಿಬ್ಬರು, “ಈ ವದಂತಿಯನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಕೆಲವರು ದಿ ಸಿಂಪ್ಸನ್ಸ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳೂ ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇದು ವದಂತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿತು.
ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನೆನಪು
ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿ ಹರಡಿದೆ. 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪುತ್ರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರ X ಖಾತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ “ಟ್ರಂಪ್ ನಿಧನರಾದರು” ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಟ್ರಂಪ್ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ “ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ” ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾಜರಾತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
“ಟ್ರಂಪ್ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬ ವದಂತಿ ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ.