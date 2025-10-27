D Vance Wouldnt Be VP If Married to Muslim Says Trump Ally Laura Loomer Sparks: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಪ್ತೆ ಲಾರಾ ಲೂಮರ್, ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಿಂದೂ ಬದಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ರೆ MAGA ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವಾದ

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ಲೂಮರ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬಹುಶಃ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಹದಿ ಹಸನ್ ಯಾರು, ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲೂಮರ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ 9/11 ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು , ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮೆಹದಿ ಹಸನ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಪ್ಪು ಜನರನ್ನು (ಬ್ರೌನ್ ಪೀಪಲ್) ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದೇ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ಉಷಾ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಪ್ಪು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದರೆ, MAGA ಎಂದರೆ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ . MAGA ಎಂದರೆ ಮೇಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗೇನ್ . ಇದು 2016, 2020 ಮತ್ತು 2024 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ , ಲೂಮರ್, 'ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದೇ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ ?' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ . ಉಷಾ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅಮೇರಿಕನ್. ನಮಗೆ ಇಸ್ಲಾಂನೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಕಪ್ಪು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಲೂಮರ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

9/11 ರ ನಂತರ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಬ್‌ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಬ್ರಾಂಕ್ಸ್‌ನ ಮಸೀದಿಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಈ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜೋಹ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಹಲವಾರು ಇಮಾಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.