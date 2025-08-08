ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಪೋಷಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ 'ಫ್ರಿಡಾ' ಕಂಪನಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಸುವಾಸನೆಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ನ ಡಂಬೊದಲ್ಲಿರುವ ಆಡ್ಫೆಲೋಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂಪನಿಯು ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ 'Breast milk flavoured ice cream'ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅವರ ಔಟ್ಲೆಟ್ನ ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರತಿ ಸಾಲು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಎದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆಹಾರ ಪೂರಕವಾದ ಲಿಪೊಸೋಮಲ್ ಗೋವಿನ ಕೊಲೊಸ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಎದೆ ಹಾಲಿನಂತೆಯೇ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಪೋಷಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ 'ಫ್ರಿಡಾ' ಕಂಪನಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ 50 ಉಚಿತ ಸ್ಕೂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಜನರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕೈ ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಮ್ಯಾಮತ್ ಲೇಕ್ಸ್ನ ನಿವಾಸಿ ಚಾರ್ಲೀನ್ ರಿಮ್ಶಾ ಅವರು ಈ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ 1974 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 1978 ರವರೆಗೆ ನನಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ರುಚಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 'ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅನೇಕರನ್ನು ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.