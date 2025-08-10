ಸದ್ಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕಣ್ಣು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಎಮ್ಮಾ ಥಾಂಪ್ಸನ್, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಮತ್ತು 'ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಮ್ಮಾ ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೊಕಾರ್ನೊ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಟ್ರಂಪ್ ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯದ ಮುಖವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್' ಪ್ರಕಾರ, ಎಮ್ಮಾ ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 'ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆನ್ನೆತ್ ಬ್ರಾನಾಗ್ನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಫೋನ್ ರಿಂಗಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬಂದಿತು, ಹಲೋ, ನಾನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಆದರೆ ಅದು ತಮಾಷೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ." "ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವರು, ನೀವು ನನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಂಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ "ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ (Donald Trump) ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮಾರ್ಲಾ ಮೇಪಲ್ಸ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರ ತಂಡವು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು. ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಮ್ಮಾ ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನಾನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಬದಲದಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಇನ್ನು ಎಮ್ಮಾ ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ನಟ ಕೆನ್ನೆತ್ ಬ್ರಾನಾಗ್ ಅವರಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1989 ರಿಂದ 1995 ರವರೆಗೆ ಅವರು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು 2003 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಗ್ ವೈಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಮಾರ್ಲಾ ಮೇಪಲ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನಂತರ 2005 ರಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ನಡುವೆ, ನಟಿಗೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.