Kannada

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಉಡಿ ಈ ಹಗುರವಾದ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆ

ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಆದರೆ, ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ನೋಡಲು ಭಾರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಇವು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
women Apr 29 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:stockPhoto
Kannada

ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷತೆ

ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇಕ್ಕತ್ ನೇಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ (geometrical) ವಿನ್ಯಾಸ. ಈ ಸೀರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Image credits: Instagram
Kannada

ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಮಂಡ್, ಚೌಕ, ಜಿಗ್-ಜಾಗ್‌ನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳಿರುವ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸೀರೆಗಳು ನೋಡಲು ಭಾರೀ ಎನಿಸಿದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
Image credits: Instagram
Kannada

Image credits: Social Media
Kannada

ಬಾರ್ಡರ್ ವರ್ಕ್ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆ

ಹಗುರವಾದ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಾಗಿ, ನೀವು ಆಫ್-ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಸೆರಗಿನ ಮೇಲೆ ಡೈಮಂಡ್ ಆಕಾರದ ಇಕ್ಕತ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Image credits: Pinterest
Kannada

ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆ

ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ಪರ್ಪಲ್‌ನಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಾರ್ಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೆರಗು ಇದೆ.
Image credits: Instagram
Kannada

Image credits: Social Media
Kannada

ಹಸಿರು-ಕೆಂಪು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆ

ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
Image credits: Instagram
Kannada

ಜಿಗ್‌ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆ

ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳು ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಬಿಳಿ  ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಜಿಗ್‌ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಸೆರಗು ಇದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಪ್ರೀ-ಡ್ರೇಪ್ಡ್ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆ

ಪ್ರೀ-ಡ್ರೇಪ್ಡ್ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆರಿಗೆ (pleats) ಮತ್ತು ಸೆರಗು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಬೋ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ.
Image credits: Instagram
Kannada

Image credits: Social Media

