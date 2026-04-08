ಗಿಡಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಡಿಸ್ಪ್ರಿನ್' ಅಥವಾ 'ಆಸ್ಪಿರಿನ್' ಮಾತ್ರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಬಲ್ಲದು.
ಡಿಸ್ಪ್ರಿನ್ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್' ಎಂಬ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿಡಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
4 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ರಿಂದ 3 ಡಿಸ್ಪ್ರಿನ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
ಗಿಡವು ಬರಗಾಲ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗಿಡವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ಗಿಡಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
