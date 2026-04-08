ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡೋ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಗಿಡಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ  'ಡಿಸ್ಪ್ರಿನ್' ಅಥವಾ 'ಆಸ್ಪಿರಿನ್' ಮಾತ್ರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಬಲ್ಲದು. 

Apr 08 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:our own
ಡಿಸ್ಪ್ರಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಡಿಸ್ಪ್ರಿನ್ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್' ಎಂಬ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿಡಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ

4 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ರಿಂದ 3 ಡಿಸ್ಪ್ರಿನ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.

ಗಿಡದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು

ಗಿಡವು ಬರಗಾಲ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗಿಡವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಗಿಡಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ವಾರಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅಗಾಧ ನಂಟು; ಯಾವ ವಾರ ಬೆಸ್ಟ್​?

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ 7 ಸೂಪರ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್; ಬೇಸಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್

ನಿಮಗೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೇ? ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ

ದೋಸೆ ಹಂಚಿನ ಜಿಡ್ಡು ಕಲೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ 7 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್