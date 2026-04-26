Kannada

ಜಾಬ್‌ಗೆ ಧರಿಸಿ ಕೇರಳ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ: ಟೀಚರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 8 ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್!

ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಕೇರಳ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
fashion Apr 26 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:social media
Kannada

8 ಕೇರಳ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ದಿನವಿಡೀ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ 8 ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
Image credits: Pinterest
Kannada

ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಟನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸೀರೆ

ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಟನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸೀರೆಗಳು ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
Image credits: social media
Kannada

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಫ್-ವೈಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆ

ಇದು ಕೇರಳ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಐಕಾನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್. ಆಫ್-ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: amazon.in
Kannada

ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್

ಇಂಡಿಗೋ ಬಣ್ಣದ ಇಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
Image credits: Instagram vrcreation_6
Kannada

ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ

ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಬದಲಿಗೆ ಸೀರೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು ಮಿನಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೈನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕೇರಳ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ

ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕೇರಳ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: Instagram
Kannada

ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೇರಳ ಸೀರೆ

ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಪೇಸ್ಟಲ್ ಪಿಂಕ್, ಮಿಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಗವನ್ ಬ್ಲೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram- jankistudio_
Kannada

ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ

ಹಗುರವಾದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆಗೆ ಫೆಮಿನಿನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿ.
Image credits: Instagram
Kannada

ಪ್ಲೇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ

ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಮ್-ಪಾಮ್ ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
Image credits: pinterest

