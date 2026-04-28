ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ವಿ-ಆಕಾರದ ನೆಕ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಲೈನ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಈ ರೀತಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಪ್ಲಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದ ನೆಕ್ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಾಗ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಫೆಮಿನೈನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೆಕ್ಲೈನ್ ಹೃದಯದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಶೇಪ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೋಟಿಫ್ಸ್ ಇರುವ ಪ್ಲಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡಾ ಹೊಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫೀಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರ್ಯಾಪ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ದಾರ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿ-ಪ್ಲಂಜ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
