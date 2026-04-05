ತಲೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ, ವಾರಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅಗಾಧ ನಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೋಮವಾರವು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ತಲೆ ಸ್ನಾನವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲೆಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಹೆಂಗಳೆಯರು ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳಿತು. ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಮೃದುತ್ವ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಆಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ದಿನ ತಲೆಸ್ನಾನ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಎಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ. ಗುರುವಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಶುಕ್ರ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು. ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಈ ದಿನವು ತಲೆಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ
ಭಾರ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಶನಿಕಾರಕನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಶನಿವಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಕೂಡ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು.
ದಣಿವು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಭಾನುವಾರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳಿತು.
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ 7 ಸೂಪರ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್; ಬೇಸಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್
ನಿಮಗೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೇ? ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ
ದೋಸೆ ಹಂಚಿನ ಜಿಡ್ಡು ಕಲೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ 7 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್
ವಾಶ್ಬೇಸಿನ್ನ ಹಳದಿ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್